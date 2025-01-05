Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Công tác kế toán nội bộ

- Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn trước khi thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng.

- Thực hiện công tác thu chi nội bộ và kiểm soát việc thu chi.

- Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ vào phần mềm kế toán.

- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ theo trình tự, theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật về TCKT.

- Hỗ trợ Kế toán nội bộ của các Công ty thành viên khi được yêu cầu.

2. Công tác kế toán thuế

- Tập hợp và theo dõi hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế. Theo dõi, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hóa đơn để tránh sai lệch thông tin.

- Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ, trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế trên phần mềm kế toán.

- Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho Công ty và nộp tiền thuế cho cơ quan nhà nước theo định kỳ hàng tháng.

- Cân đối chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, đưa ra phương án xử lý để tránh tình trạng dồn việc cuối năm.

- Nộp báo cáo các loại thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn của quý theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thu nhập doanh nghiệp, báo cáo quyết toán thuế vào cuối mỗi năm tài chính.

- Chuẩn bị sổ sách phục vụ cho đợt quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên (nếu có).

- Hỗ trợ Kế toán thuế của các Công ty thành viên khi được yêu cầu.

3. Công tác kế toán tổng hợp

- Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính tháng, quý, năm toàn Công ty. Báo cáo thuế hàng tháng, Báo cáo hợp nhất.

- Hạch toán đúng đối tượng, đúng chuẩn mực. Điều chỉnh, kết chuyển số liệu sau khi đối chiếu với KT các phần hành.

- Đề xuất những bất hợp lý trong khâu quản lý và công việc của các phần hành. Hướng dẫn cho các phần hành hạch toán đúng chuẩn mực kế toán.

- Thực hiện quyết toán thuế.

4. Công tác khác

- Thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ kế toán các Công ty con theo yêu cầu.

- Thực hiện các giao dịch, bút toán với ngân hàng theo yêu cầu công việc.

- Thực hiện các công tác bảo mật thông tin theo quy định của Công ty và theo pháp luật kế toán hiện hành.

- Thực hiện các công việc phát sinh được giao theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.

1. Trình độ học vấn/kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành TCKT, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các Công ty có quy mô trên 50 nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm về xây dựng, khai thác.

2. Trình độ chuyên môn:

- Am hiểu Luật TCKT, thuế, đầu tư, ngân hàng.

- Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị tài chính, nguồn tiền, dòng tiền là một lợi thế.

- Biết sử dụng phần mềm Kế toán

3. Kỹ năng/Năng lực:

- Kỹ năng tin học văn phòng.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.

- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

- Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa, chịu được áp lực trong công việc.

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được quyền yêu cầu cung cấp các nguồn lực để thực hiện tốt công việc của mình.

- Được quyền tham mưu, tư vấn, góp ý kiến xây dựng Phòng TCKT, kiện toàn hệ thống Công ty.

- Được quyền đưa ra đánh giá, kiến nghị độc lập liên quan đến công tác đánh giá nhân sự kế toán trong trường hợp cần thiết.

- Được quyền đề xuất những giải pháp cải tiến công việc.

