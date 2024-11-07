Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11 Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán theo quy định của thuế

- Cân đối doanh thu, chi phí chi tiết theo từng dự án

- Xử lý hồ sơ, chứng từ phù hợp với quy định về thuế

- Kiểm soát các báo cáo, tờ khai thuế trước khi trình cấp trên

- Kiểm soát, đối chiếu, chốt số dư các tài khoản định kỳ

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN hàng năm

- Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

1.Giới tính:Nữ

2. Độ tuổi:30 - 40 tuổi

3.Trình độ học vấn:Đại học chính quy - Chuyên ngàng Kế toán

( Ưu tiên tốt nghiệp Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân)

4.Kinh nghiệm:

- >=05 năm trở lênở vị trí Kế toán Thuế hoặc kế toán tổng hợp

- Ưu tiên:

+ Làm việc ở các công ty có doanh thu hàng năm > 300 tỷ, có từ 10 dự án trở lên

+ Có kinh nghiệm làm việc ở các Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp

+ Có kinh nghiệm tham gia trực tiếp thanh tra, quyết toán thuế với các cơ quan quản lý của Nhà nước

5. Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Fast)

-Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo

- Có kỹ năng làm việc độc lập, trách nhiệm trong công việc và chịu áp lực tốt

6. Phẩm chất:

- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc

- Chủ động, ham học hỏi, sẵn sàng học cái mới

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

- Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé

- Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

- Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Máy tính công ty cấp cho CBNV

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

- Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tuần. Thời gian làm việc trong ngày: theo ca linh hoạt

- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

- Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

