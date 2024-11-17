Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 115 Kim Quan Thượng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Lĩnh vực hoạt động: công ty đầu tư dự án giáo dục, trường học liên cấp quốc tế/song ngữ dân lập.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.
- Có kinh nghiệm trên 3 năm vị trí kế toán tổng hợp.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng (làm các hồ sơ giải tỏa, giải ngân, phát hành các loại bảo lãnh) và kinh nghiệm làm việc theo các dự án đầu tư.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 13 triệu-18 triệu/tháng + Phụ cấp theo quy định của Công ty + % dự án
