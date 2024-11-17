Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 115 Kim Quan Thượng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lĩnh vực hoạt động: công ty đầu tư dự án giáo dục, trường học liên cấp quốc tế/song ngữ dân lập.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

- Có kinh nghiệm trên 3 năm vị trí kế toán tổng hợp.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng (làm các hồ sơ giải tỏa, giải ngân, phát hành các loại bảo lãnh) và kinh nghiệm làm việc theo các dự án đầu tư.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 13 triệu-18 triệu/tháng + Phụ cấp theo quy định của Công ty + % dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ELITE GLOBAL

