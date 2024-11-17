Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra dự toán nội bộ về số lượng, đơn gía, thành tiền và các khoản phí khác liên quan đến từng hạng mục công trình.

Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng, thanh quyết toán với thầu

Kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật tư công trình căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt

Kiểm tra, trình duyệt các hoàn ứng của cán bộ công nhân viên

Kiểm tra tổng hợp, lưu trữ bản sao các hồ sơ liên quan đến công trình, bản gốc chuyển cho Kế toán tổng hợp lưu giữ.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các công trình, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả cho Cán bộ phụ trách.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán nợ phải trả, lên kế hoạch thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp theo tiến độ thi công, hợp đồng

Bảng tổng hợp chi phí dở dang các công trình.

Bảng tổng hợp chi phí của công trình so với dự toán nội bộ 2 và các dự toán phát sinh nhằm thấy được hiệu qủa kinh doanh của các công trình thi công.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành, và theo quy định của Công ty

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

