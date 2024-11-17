Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và an toàn.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

Cập nhật kiến thức kế toán liên tục để đáp ứng yêu cầu công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục

