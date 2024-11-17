Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày: giao dịch thu, chi, ngân hàng

- Theo dõi, quản lý và kiểm soát kiểm duyệt các chế độ thanh toán tiền mặt, tiền gửi, các đề nghị thanh toán và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ ...

- Kiểm soát các công việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo định kỳ 1 tháng/1 lần tại kho các cơ sở của Công ty.

- Xử lý và giải quyết vấn đề liên quan đến khách hàng, đồng thời hướng dẫn các thu ngân lập Phiếu thu bill theo các tình huống xử lý cho khách hàng đó như: khách hàng mua, đổi trả hàng, đổi trả dịch vụ, chuyển đổi mua từ hàng hóa sang mua dịch vụ và ngược lại, chuyển đổi khóa học, khách trả lại hàng, trả lại dịch vụ và trả lại tiền cho KH ....

- Xử lý và hướng dẫn các thu ngân tại các cơ sở lỗi về phần mềm quản lý ERP.

- Kiểm tra và kiểm soát hệ thống tài khoản trong Công ty. Đồng thời quản lý số dư các tài khoản cũng như các công nợ phải thu, phải trả.

- Cập nhật và theo dõi các khoản trích nộp Bảo hiểm xã hội: tăng, giảm nhân viên đóng bảo hiểm cũng như tiền chuyển cho bảo hiểm hàng tháng.

- Xây dựng tiêu hao cho dịch vụ mới phát sinh và update lên phần mềm quản lý.

- Theo dõi, kiểm soát các đơn hàng nhập khẩu hàng từ nước ngoài nếu có phát sinh: tiền hàng, số lượng hàng về nhập kho, phí vận chuyển nhập hàng...

- Cuối tháng, tính giá thành SP, DV, đối chiếu các công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

- Cuối tháng, tổng hợp phân bổ CCDC, tính khấu hao TSCD,

- Lập báo cáo kết quả KD nội bộ định kỳ theo tháng

- Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng khi có phát sinh.

- Thực hiện kiểm soát các công việc khác có liên quan đến toàn bộ hệ thống Tài chính tại Công ty.

- Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng, MS Word, Excel, phần mềm kế toán.

- Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc. Trung thực, có trách nhiệm với công

việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 12 -(tùy theo năng lực) + Thưởng + Phụ Cấp

- Được ký HĐLĐ chính thức và thực hiện các quyền lợi về BHXH, BHYT...và các chế độ

của người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng, công khai, minh bạch cho CBNV.

- Cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia người nước ngoài

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, giàu

năng lượng.

- Văn hóa công ty tạo động lực cho nhân viên phát triển, CBNV được tham gia các hoạt

động tri ân, vui chơi, giải trí, sinh nhật ...do Công ty thường xuyên tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

