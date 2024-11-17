Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tòa Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tập hợp chứng từ, nhập liệu và hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán Fast.

Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản.

Theo dõi nhập xuất tồn nguyên vật liệu phòng khám, quản lý kho Phòng Khám

Hướng dẫn thanh toán tại phòng khám, tập hợp chứng từ gửi về trụ sở chính Công ty.

Phối hợp với Bác sỹ cân đối đầu vào vật tư, vật liệu phòng khám đề xuất nhập vật tư, vật liệu.

Hạch toán và phân loại các khoản thu từ phòng khám, gắn chi phí với từng khoản thu

Và các công việc khác được Phòng kế toán giao.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học chuyên ngành kế toán ưu tiên các ứng viên của các trường Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc Dân, Đại học Thương mại.

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp, quản lý vật tư, giám sát sử dụng vật liệu.

Thành thạo phần mềm Fast và tin học văn phòng.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại Phòng khám.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển

Giờ làm: 8h00-17h00 (nghỉ trưa 01 tiếng) Từ thứ 2 đến thứ 7

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch hàng năm, thưởng lễ, Tết,...

Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty

Mức lương: 12-15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển

