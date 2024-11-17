Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Nội thất Tuyết Vy
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết Vy B2.1 BT 9

- 13 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội và các địa điểm khác theo sự phân công của Công ty., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra biến động giá nhập của nhà cung cấp
Tổng hợp, theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).
Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên và chuyển số liệu thanh toán.
Thực hiện kiểm kê thực tế trong kho cùng bếp, bar, kho theo định kỳ 2 lần/tháng.
Đối chiếu số lượng hàng bán trên phần mềm bán hàng để kiểm tra tồn kho sổ sách và tồn kho thực tế
Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa theo định mức nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng
Phối hợp với Quản lý quán tính giá thành cho từng món
Tiếp nhận, kiểm tra thông tin và xuất hóa đơn cho khách hàng
Phối hợp để làm các báo cáo liên quan đến thuế theo tháng, quý và theo năm.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Theo dõi và thanh toán các chi phí định kỳ: Tiền thuê mặt bằng, tiền cước điện thoại, tiền điện, tiền nước, phí gửi xe...
Hỗ trợ mua bán các vật tư, thiết bị phát sinh theo yêu cầu;
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, hoặc các ngành khác có liên quan;
Có 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán lĩnh vực nhà hàng/ sản xuất hoặc tương đương;
Sử dụng thành thạo Word, Excel.
Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm kế toán, bán hàng Ipod, Misa.
Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 10 - 15 triệu/tháng(tùy theo năng lực);
Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định và chính sách của công ty;
Có cơ hội học hỏi, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực...
Phụ cấp ăn trưa: từ 25.000 – 40.000đ/ngày (theo quy định của Công ty)
Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn.
Hưởng các chế độ phúc lợi Công ty: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ (2/9, 30/4-1/5, Tết dương lịch), 8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, thăm hỏi khi ốm đau...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại;
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B2.1 BT09-13 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

