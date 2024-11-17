Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.

- Hạch toán hoá đơn chứng từ lên phần mềm misa; lưu trữ và sắp xếp hồ sơ, chứng từ.

- Thu chi nội bộ, cấp phát các hạn mức tài chính theo kế hoạch.

- Báo giá cho bộ phận kinh doanh.

- Kiểm soát và báo cáo doanh thu, công nợ.

- Lập BCTC.

- Lập tờ khai thuế, hồ sơ thuế theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác của trưởng bộ phận và lãnh đạo công ty giao phó nếu có.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , dưới 33 tuổi

- Có kinh nghiệm từ 1 năm (Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất).

- Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.

- Thành thạo Misa.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 12 triệu + thưởng (Tùy theo năng lực)

- Làm việc từ T2 đến T7 hàng tuần

- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

- Lương tháng 13

- Phúc lợi và hoa hồng rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;

- Thử việc 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin