Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 130 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.
- Hạch toán hoá đơn chứng từ lên phần mềm misa; lưu trữ và sắp xếp hồ sơ, chứng từ.
- Thu chi nội bộ, cấp phát các hạn mức tài chính theo kế hoạch.
- Báo giá cho bộ phận kinh doanh.
- Kiểm soát và báo cáo doanh thu, công nợ.
- Lập BCTC.
- Lập tờ khai thuế, hồ sơ thuế theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác của trưởng bộ phận và lãnh đạo công ty giao phó nếu có.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ , dưới 33 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8 - 12 triệu + thưởng (Tùy theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
