Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Khối trong công tác quản lý hệ thống Tài chính - Kế toán của Khối Tài chính số, đảm bảo công tác kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Khối Tài chính số theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, dòng tiền, tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế.

4. Tổng hợp Doanh thu - Chi phí, báo cáo dòng tiền, báo cáo kết quả kinh doanh lãi lỗ của Khối Tài chính số theo yêu cầu.

5. Quản lý tài sản, nguồn vốn của Khối Tài chính số, tổ chức kiểm kê định kỳ và đề xuất các giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả.

6. Thực hiện giải trình những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tài chính, số liệu kế toán thống kê, kiểm toán trước cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra theo quy định của Pháp luật.

7. Kiểm soát, xử lý các nghiệp vụ của Trung gian thanh toán, cụ thể:

- Kiểm soát số liệu tổng hợp trên phần mềm kế toán cân khớp báo cáo đối soát.

- Kiểm tra, kiểm soát các lệnh thanh toán đảm bảo đúng quy định

- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh Ví điện tử, Trung gian thanh toán,.. đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

- Phối hợp các bộ phận thực hiện các báo cáo tuân thủ của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng về hoạt động Trung gian thanh toán.

- Phát hiện rủi ro, bất cập trong quá trình vận hành, đề xuất phương án tối ưu.

- Thực hiện thanh quyết toán cho Merchant đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Hợp đồng.

8. Các công việc khác được phân công