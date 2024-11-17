Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
1. Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Khối trong công tác quản lý hệ thống Tài chính - Kế toán của Khối Tài chính số, đảm bảo công tác kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Khối Tài chính số theo chức năng nhiệm vụ được giao.
3. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, dòng tiền, tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế.
4. Tổng hợp Doanh thu - Chi phí, báo cáo dòng tiền, báo cáo kết quả kinh doanh lãi lỗ của Khối Tài chính số theo yêu cầu.
5. Quản lý tài sản, nguồn vốn của Khối Tài chính số, tổ chức kiểm kê định kỳ và đề xuất các giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả.
6. Thực hiện giải trình những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tài chính, số liệu kế toán thống kê, kiểm toán trước cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra theo quy định của Pháp luật.
7. Kiểm soát, xử lý các nghiệp vụ của Trung gian thanh toán, cụ thể:
- Kiểm soát số liệu tổng hợp trên phần mềm kế toán cân khớp báo cáo đối soát.
- Kiểm tra, kiểm soát các lệnh thanh toán đảm bảo đúng quy định
- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.
- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh Ví điện tử, Trung gian thanh toán,.. đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.
- Phối hợp các bộ phận thực hiện các báo cáo tuân thủ của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng về hoạt động Trung gian thanh toán.
- Phát hiện rủi ro, bất cập trong quá trình vận hành, đề xuất phương án tối ưu.
- Thực hiện thanh quyết toán cho Merchant đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Hợp đồng.
8. Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.
- Từng làm ở các đơn vị trung gian thanh toán hoặc ngân hàng là một lợi thế
- Am hiểu quy định tài chính kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm chuyên dụng, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Fast là một lợi thế.
- Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, chủ động cập nhật các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật
Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI