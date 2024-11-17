Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Các công việc khác thuộc phần việc kế toán
TỪ NGÀY 01/01/ 2025: LÀM VIỆC TẠI 20 THẠCH BÀN, THẠCH BÀN, LONG BIÊN, HÀ NỘI

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng excel
Biết sử dụng phần mềm Misa
Năng động, ham học hỏi
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11.000.000 - 13.000.000 ( tuyển 05 kế toán, thu nhập sẽ dựa theo vị trí phần hành kế toán)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH
Thưởng lễ, tết, sinh nhật ...
Xét tăng lương theo năng lực
Đi làm từ thứ 2 - thứ 7 ( Thứ 7 làm sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 936 Bạch Đằng- Phường Thanh Lương- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250666
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,700 USD CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
900 - 1,700 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH THBond Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Harmony Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Harmony Logistics
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP Lendbiz
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm