Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Các công việc khác thuộc phần việc kế toán

TỪ NGÀY 01/01/ 2025: LÀM VIỆC TẠI 20 THẠCH BÀN, THẠCH BÀN, LONG BIÊN, HÀ NỘI

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng excel

Biết sử dụng phần mềm Misa

Năng động, ham học hỏi

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11.000.000 - 13.000.000 ( tuyển 05 kế toán, thu nhập sẽ dựa theo vị trí phần hành kế toán)

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH

Thưởng lễ, tết, sinh nhật ...

Xét tăng lương theo năng lực

Đi làm từ thứ 2 - thứ 7 ( Thứ 7 làm sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.