Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: ngân hàng, chi phí
Giao dịch thanh toán ngân hàng
Lưu trữ chứng từ nội bộ
Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (ví dụ FAST)
Nắm vững lý thuyết về kế toán
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến
Có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng.
Được chơi boardgames hàng ngày.
Có lộ trình phát triển về kỹ năng và thu nhập.
Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty (du lịch, thưởng, BHXH...).
Làm việc trong môi trường trẻ năng động, không gian ngập tràn đồ chơi, board game.
Được làm việc tại một sân chơi trẻ, tiềm năng, và phục vụ những giá trị giải trí, gắn kết, mang lại niềm vui cho mỗi con người và gia đình.
Nâng cao kỹ năng trong mảng: kế toán nội bộ, kế toán sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
