Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: ngân hàng, chi phí
Giao dịch thanh toán ngân hàng
Lưu trữ chứng từ nội bộ
Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (ví dụ FAST)
Nắm vững lý thuyết về kế toán
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến
Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng.
Được chơi boardgames hàng ngày.
Có lộ trình phát triển về kỹ năng và thu nhập.
Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty (du lịch, thưởng, BHXH...).
Làm việc trong môi trường trẻ năng động, không gian ngập tràn đồ chơi, board game.
Được làm việc tại một sân chơi trẻ, tiềm năng, và phục vụ những giá trị giải trí, gắn kết, mang lại niềm vui cho mỗi con người và gia đình.
Nâng cao kỹ năng trong mảng: kế toán nội bộ, kế toán sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, Ngõ 127, phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

