Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội:  Km 12, Đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc do Trưởng phòng đôn đốc chỉ đạo, phân công.

- Phối hợp các phòng ban khác để thực hiện tốt công việc được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – hết thứ 7, giờ hành chính.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản từ 10.000.000 – 15.000.000 vnđ/tháng (hoặc thỏa thuận)

- Thưởng tháng lương thứ 13, các chế độ phụ cấp, lương thưởng theo quy định của công ty

- Phúc lợi hấp dẫn: thưởng Tết 1 - 3 tháng lương, bảo hiểm, khám sức khỏe, du lịch, teambuilding, thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, BHXH, BHYT, BHTN, ....

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

