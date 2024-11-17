Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
- Hà Nội: CEC Liễu Giai
- Tầng 3, Tòa nhà Liễu Giai Tower, 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thực hiện hiệu quả công việc chuyên môn kế toán, tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán.
Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT,..
Lập các báo cáo tài chính, bảng cân đối Kế toán.
Thống kê và tổng hợp các số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Hướng dẫn các nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối mọi hoạt động và giải đáp thắc mắc.
Thực hiện các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.
Kiểm soát doanh thu chi phí các chi nhánh , kiểm tra chứng từ thực tế tại các cơ sở
Kiểm soát các báo cáo lương và làm bảng tổng hợp lương hàng tháng, thanh toán lương cho toàn bộ nhân viên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo.
Có kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin.
Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13 cố định.
Tham gia các hoạt động Team Building, du lịch công ty hằng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo quy định chính sách của công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI