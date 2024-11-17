Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh: tổng hợp tất cả các nghiệp vụ kế toán, các quan hệ mua bán kinh tế và các phát sinh tài chính mỗi ngày.

Lập chứng từ gốc

Kiểm tra chứng từ gốc, phân tích các nghiệp vụ kinh tế và lập chứng từ gốc cho các nghiệp vụ.

Ghi sổ kế toán, kéo dữ liệu hạch toán sang sổ thuế

Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi chép vào sổ kế toán và lưu trữ lâu dài - nhập liệu trên PMKT Amis các phần hành Kế toán (Sổ sách nội bộ và sổ sách thuế)

Sắp xếp, lưu chứng từ kế toán: Hoàn thiện các chứng từ, sắp xếp theo thứ tự thời gian chuẩn.

Bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển: Cuối tháng thực hiện các bút toán cuối kỳ, bút toán kết chuyển và tiến hành khóa sổ kế toán. Bên cạnh đó còn có các bút toán tổng kết hàng ngày nhằm xác định số dư tài sản, nguồn vốn cũng như lãi lỗ trong kỳ. Qua đó công ty có thể xác định hướng hoạt động trong tháng kế tiếp.

Lập-nộp các báo cáo thuế định kỳ tháng/quý/năm: Khóa sổ kế toán để xác định số dư cuối kỳ, là căn cứ để lập Báo cáo thuế định kỳ, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị.

Lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế (năm)

Dựa trên sổ cái và sổ chi tiết, lập báo cáo tài chính, (BC quản trị và BCTC thuế) với 04 mẫu chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, kế toán lập Báo cáo QT thuế TNDN và Báo cáo thuế TNCN để nộp cho cơ quan thuế.

In sổ sách, hoàn thiện chứng từ: Toàn bộ sổ sách, hoàn thiện chứng từ kế toán, đóng quyển và lưu giữ theo đúng quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các quy định kế toán, thuế.

Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, fast,...)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

Tỉ mỉ, chính xác, có trách nhiệm

Có tinh thần làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 12 - 15Tr (Tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

Thưởng doanh số (theo chinh sách thưởng của phòng Kế toán và được BGĐ cùng Kế toán trưởng phân bổ)

Được trang bị công cụ dụng cụ làm việc

Phúc lợi theo chế độ của công ty: Du lịch thường xuyên, liên hoan hàng tháng, Thăm hỏi ốm đau thai sản, Thưởng các ngày lễ, trà cafe, hoa quả mỗi ngày

Định hướng trở thành Kế toán trưởng trong tương lai của hệ thống công ty.

