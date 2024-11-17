Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 63, 202/16 Cổ Linh, P.Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chứng từ kế toán
• Quản lý Thu - Chi, tổng hợp và báo cáo quỹ tiền mặt
• Xử lý và giao dịch ngân hàng khi có phát sinh
• Hạch toán nghiệp vụ kinh tế trên phần mềm kế toán Misa
• Xuất hoá đơn điện tử qua Meinvoice
• Theo dõi công nợ NCC, Khách hàng
• Tính giá thành công trình, dự án
• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo Quý, BCTC
• Giải quyết các vấn đề phát sinh khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
• Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
• Cẩn thận và trung thực

Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 9 - 12tr (theo kinh nghiệm)
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm theo quy định của luật Lao động.
• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, chế độ phúc lợi, công đoàn: ốm đau, thăm quan du lịch hàng năm theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 111, ngõ 116, đường Cổ Linh, P.Long Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

