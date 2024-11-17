Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 63, 202/16 Cổ Linh, P.Long Biên, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
• Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chứng từ kế toán
• Quản lý Thu - Chi, tổng hợp và báo cáo quỹ tiền mặt
• Xử lý và giao dịch ngân hàng khi có phát sinh
• Hạch toán nghiệp vụ kinh tế trên phần mềm kế toán Misa
• Xuất hoá đơn điện tử qua Meinvoice
• Theo dõi công nợ NCC, Khách hàng
• Tính giá thành công trình, dự án
• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo Quý, BCTC
• Giải quyết các vấn đề phát sinh khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
• Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
• Cẩn thận và trung thực
Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: 9 - 12tr (theo kinh nghiệm)
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm theo quy định của luật Lao động.
• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, chế độ phúc lợi, công đoàn: ốm đau, thăm quan du lịch hàng năm theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện
