Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 63, 202/16 Cổ Linh, P.Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chứng từ kế toán

• Quản lý Thu - Chi, tổng hợp và báo cáo quỹ tiền mặt

• Xử lý và giao dịch ngân hàng khi có phát sinh

• Hạch toán nghiệp vụ kinh tế trên phần mềm kế toán Misa

• Xuất hoá đơn điện tử qua Meinvoice

• Theo dõi công nợ NCC, Khách hàng

• Tính giá thành công trình, dự án

• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo Quý, BCTC

• Giải quyết các vấn đề phát sinh khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

• Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

• Cẩn thận và trung thực

Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 9 - 12tr (theo kinh nghiệm)

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm theo quy định của luật Lao động.

• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, chế độ phúc lợi, công đoàn: ốm đau, thăm quan du lịch hàng năm theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện

