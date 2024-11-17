Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tập hợp chi phí, hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, quý, năm
- Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp
- Tổng hợp chi phí để tính giá thành
- Lập, đối chiếu và gửi các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN,... tháng, quý, năm
- Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước
- Định kỳ kiểm tra, đối chiếu chi tiết công nợ
- Lập báo cáo tài chính, tháng, quý, năm Báo cáo lãnh đạo đơn vị,
- Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế
- Sắp xếp và lưu trữ sổ sách, chứng từ theo quy định.
- Lập các báo cáo quản trị kịp thời phục vụ theo yêu cầu quản lý của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán các trường khối kinh tế, thương mại....
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, thương mại, công nghệ
- Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế
- Kỹ năng excel tốt, sử dụng phần mềm Misa, Fast thành thạo
- Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi; BHXH, BHYT, BHTN; công đoàn;… theo quy định
Hỗ trợ chi phí ăn tại Tập đoàn
Thưởng các ngày Lễ như 08/03, 30/04 – 01/05, Trung thu, 01/06, 20/10,…; Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13,… theo quy định của Tập đoàn
Quà thăm hỏi CBNV theo chính sách Công ty và Công đoàn đối với các trường hợp hiểu/hỉ, ốm đau, thai sản, …
Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

