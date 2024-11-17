Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CT5 KDT Sông Đà - Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết cho Ban Giám đốc.

Thực hiện công tác kế hoạch tài chính cho văn phòng Công ty và các Ban chỉ huy công trình và quản lý các khoản chi tiêu của Văn phòng Công ty và các BCH công trình.

Quản lý tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ lao động máy móc thi công tại công trình. Quản lý, kiểm soát tài sản, nguồn vốn của công ty.

Chuẩn bị, cung cấp thông tin tài chính cho Ban lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước.

Kiểm tra báo cáo thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hằng năm gửi cho cơ quan thuế.

Thực hiện việc quyết toán thuế.

Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.

Mở các loại sổ sách theo dõi và lập báo cáo theo quy định của Công ty, Ngân hàng, Cơ quan thuế.

Chịu trách nhiệm trong công tác theo dõi công nợ với Chủ đầu tư, Nhà cung cấp.

Hạch toán và theo dõi, cân đối chi phí, doanh thu của các công trình. Quản lý hồ sơ các công trình: Dự toán, Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, quyết toán, thanh lý Hợp đồng...

Thực hiện các thủ tục thanh toán với Chủ đầu tư: Làm công văn đề nghị tạm ứng/Đề nghị thanh toán/Đề nghị lấy tiền bảo hành các công trình, giao dịch với các bên có liên quan để thu tiền cho Công ty, Xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư.

Thực hiện giao dịch với Ngân hàng: Cung cấp hồ sơ + báo cáo liên quan cho Ngân hàng khi vay vốn, hợp đồng tín dụng; bảo lãnh dự thầu, tạm ứng, thực hiện, bảo hành hợp đồng, giải tỏa tạm ứng ký quỹ ... Theo dõi hạn mức, dòng tiền, các khoản vay ...

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( tuổi từ 30-35)

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng năng lượng là một lợi thế.

Nắm chắc nghiệp vụ kế toán. Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán.

Yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 17-20 triệu.

Phụ cấp ăn ca 30.000/ngày làm việc

Có chế độ khen thưởng nếu thực hiện tốt công việc.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ( công ty đóng 100%) theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

