Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp, ước tính và kê khai thuế GTGT tại chủ sở chính và các dự án (địa bàn ngoại tỉnh).
Tổng hợp, theo dõi, lập quyết toán thuế TNDN
Tổng hợp, kê khai các loại thuế khác (nếu có)
Tổng hợp, lập báo cáo, theo dõi và lên kế hoạch nộp các sắc thuế và các khoản nộp nhà nước khác.
Tham vấn cho Ban Lãnh đạo xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế, quản lý chi phí thuế, khấu trừ thuế
Thực hiện làm việc trực tiếp với các cơ quan thuế ở các khu vực
Cập nhật thường xuyên chính sách thuế;
Các công việc khác liên quan đến thuế theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Phối hợp với kế toán bán hàng, kế toán tài sản để xuất hóa đơn theo quy định;
Lên phương án, trực tiếp thực hiện xuất hóa đơn theo quy định;
Đối soát, kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của kế toán bán hàng;
Kiểm soát, thống kê, lập báo cáo về doanh thu theo yêu cầu;
Phối hợp với Ban Kinh doanh và đơn vị được thuê vận hành, quản lý tòa nhà (FLC Land) để quyết toán kết quả vận hành các tòa nhà;
Đối chiếu công nợ bán hàng, phát hành hóa đơn cho khách bất động sản;
Các công việc khác liên quan đến bán hàng hoặc theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Ban;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy- HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

