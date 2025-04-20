Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng hợp, ước tính và kê khai thuế GTGT tại chủ sở chính và các dự án (địa bàn ngoại tỉnh).

Tổng hợp, theo dõi, lập quyết toán thuế TNDN

Tổng hợp, kê khai các loại thuế khác (nếu có)

Tổng hợp, lập báo cáo, theo dõi và lên kế hoạch nộp các sắc thuế và các khoản nộp nhà nước khác.

Tham vấn cho Ban Lãnh đạo xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế, quản lý chi phí thuế, khấu trừ thuế

Thực hiện làm việc trực tiếp với các cơ quan thuế ở các khu vực

Cập nhật thường xuyên chính sách thuế;

Các công việc khác liên quan đến thuế theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Phối hợp với kế toán bán hàng, kế toán tài sản để xuất hóa đơn theo quy định;

Lên phương án, trực tiếp thực hiện xuất hóa đơn theo quy định;

Đối soát, kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của kế toán bán hàng;

Kiểm soát, thống kê, lập báo cáo về doanh thu theo yêu cầu;

Phối hợp với Ban Kinh doanh và đơn vị được thuê vận hành, quản lý tòa nhà (FLC Land) để quyết toán kết quả vận hành các tòa nhà;

Đối chiếu công nợ bán hàng, phát hành hóa đơn cho khách bất động sản;

Các công việc khác liên quan đến bán hàng hoặc theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Ban;