Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Long An thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - CCN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

• Xuất, nhập hóa đơn, theo dõi công nợ;

• Lập lệnh thanh toán các khoản thu chi nội bộ hàng ngày;

• Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...;

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, Tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế;

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ từ 25-35 tuổi,

• Trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán

• Ít nhất 2 năm vị trí kế toán tổng hợp

• Ưu tiên biết phần mềm Misa.

Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết,..

• Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất

• Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin