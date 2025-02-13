Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 144/46 Khu phố 2, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính,

Làm hồ sơ hoàn thuế, làm việc với cơ quan thuế

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, nợ vay, khế ước,

Theo dõi, phân bổ CCDC, TSCD, lương, Bảo hiểm,

Quản lý hàng tồn kho,

Kiểm tra chi phí hoạch toán đúng tài khoản và mục phí,

Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên,

Các công việc khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng

Ít nhất 04 năm làm Kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán và nắm vững chế độ kế toán

Am hiểu về Luật thuế, các chính sách thông tư hướng dẫn của cơ quan thuế

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế về giải trình số liệu, thanh tra, kiểm tra

Sử dụng thành thạo Word, Excel, email, internet và phần mềm kế toán

Chịu được áp lực công việc

Độ tuổi: 25 -> 40 tuổi.

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực + thưởng lương tháng 13

Được nghỉ luân phiên 2 ngày thứ 7/tháng

Công ty hỗ trợ cơm trưa,

BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động,

Bảo hiểm tai nạn 24h,

Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần,

Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...

Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực,

Thưởng các ngày lễ, tết,

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp,

Được tiếp xúc với máy móc hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin