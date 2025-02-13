Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 144/46 Khu phố 2, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính,
Làm hồ sơ hoàn thuế, làm việc với cơ quan thuế
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, nợ vay, khế ước,
Theo dõi, phân bổ CCDC, TSCD, lương, Bảo hiểm,
Quản lý hàng tồn kho,
Kiểm tra chi phí hoạch toán đúng tài khoản và mục phí,
Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên,
Các công việc khác được cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng
Ít nhất 04 năm làm Kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán và nắm vững chế độ kế toán
Am hiểu về Luật thuế, các chính sách thông tư hướng dẫn của cơ quan thuế
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế về giải trình số liệu, thanh tra, kiểm tra
Sử dụng thành thạo Word, Excel, email, internet và phần mềm kế toán
Chịu được áp lực công việc
Độ tuổi: 25 -> 40 tuổi.
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực + thưởng lương tháng 13
Được nghỉ luân phiên 2 ngày thứ 7/tháng
Công ty hỗ trợ cơm trưa,
BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động,
Bảo hiểm tai nạn 24h,
Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần,
Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực,
Thưởng các ngày lễ, tết,
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp,
Được tiếp xúc với máy móc hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
