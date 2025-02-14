Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 180 Thống Nhất, Bình Thắng, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Theo dõi quy trình xuất nhập nguyên vật liệu, phụ liệu tiêu hao

Xử lý các hạch toán liên quan đến tài sản và các khoản công nợ phải trả

Kiểm kê tài sản, hàng hoá, nguyên vật liệu định kỳ

Tính giá thành sản phẩm ( Công ty sản xuất)

Thực hiện kiểm tra và phân tích các tài khoản và số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và logic.

Kiểm tra thanh toán của các bộ phận liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm tính giá thành công ty sản xuất

Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên

Tinh thần tránh nhiệm cao, ham học hỏi

Tin học văn phòng khá, có kỹ năng Excel tốt

Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế

Tư duy tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Trợ cấp tiên ăn trưa 30.000đ/ngày

Được hưởng lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh cuối năm

Hưởng các chế độ theo quy định công ty và pháp luật lao động

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động

Xét thái độ và năng lực làm việc làm cơ sở đánh giá tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

