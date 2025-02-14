Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 180 Thống Nhất, Bình Thắng, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Theo dõi quy trình xuất nhập nguyên vật liệu, phụ liệu tiêu hao
Xử lý các hạch toán liên quan đến tài sản và các khoản công nợ phải trả
Kiểm kê tài sản, hàng hoá, nguyên vật liệu định kỳ
Tính giá thành sản phẩm ( Công ty sản xuất)
Thực hiện kiểm tra và phân tích các tài khoản và số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và logic.
Kiểm tra thanh toán của các bộ phận liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm tính giá thành công ty sản xuất
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên
Tinh thần tránh nhiệm cao, ham học hỏi
Tin học văn phòng khá, có kỹ năng Excel tốt
Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế
Tư duy tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc
Có kinh nghiệm tính giá thành công ty sản xuất
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên
Tinh thần tránh nhiệm cao, ham học hỏi
Tin học văn phòng khá, có kỹ năng Excel tốt
Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế
Tư duy tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Trợ cấp tiên ăn trưa 30.000đ/ngày
Được hưởng lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh cuối năm
Hưởng các chế độ theo quy định công ty và pháp luật lao động
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động
Xét thái độ và năng lực làm việc làm cơ sở đánh giá tăng lương định kỳ.
Trợ cấp tiên ăn trưa 30.000đ/ngày
Được hưởng lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh cuối năm
Hưởng các chế độ theo quy định công ty và pháp luật lao động
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động
Xét thái độ và năng lực làm việc làm cơ sở đánh giá tăng lương định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI