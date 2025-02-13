Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - SAMCOVINA HEAD OFFICE, Số 3 Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong ngày vào phần mềm kế toán;

- Lập và kiểm tra báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kiểm tra và xác nhận số liệu báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định;

- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của háo đơn đầu vào và đầu ra;

- Phối hợp và thực hiện công việc với các phòng ban trong phạm vi công việc liên quan;

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần;

- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán Tổng hợp/ Thuế, Kiểm toán;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ Kế toán, Thuế;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán;

- Khả năng tính toán tốt, nhạy bén với số liệu;

- Có trách nhiệm, chuẩn mực, chủ động phản hồi trong công việc;

- Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó và ổn định.

Tại Công Ty CP Samco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, được thỏa thuận theo năng lực và trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Lương, thưởng tháng 13, xét tăng lương hằng năm;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Samco Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin