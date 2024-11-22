Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Mức lương
85 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 85 - 15 Triệu

1. Quản lý Thu Chi và Hồ Sơ:
- kiểm soát chi phí, Thu Chi:
Thực hiện nghiệp vụ Thu, Chi và kiểm soát chi phí theo quy trình
- Quản lý, theo dõi hồ sơ:
Chuẩn bị hồ sơ báo giá và hợp đồng cho chủ đầu tư, phản hồi và giải trình.
Quản lý hợp đồng, hồ sơ gửi cho chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ các điều khoản và yêu cầu.
2. Theo dõi chứng từ và quản lý vật tư:
- Quản lý vật tư:
Theo dõi hàng hóa, vật tư đến công trình, đảm bảo chứng từ được xác lập đúng quy định.
Liên hệ nhà cung cấp mới, đảm bảo chủng loại hàng hóa, phạm vi giao hàng, kho bãi để cạnh tranh giá vật tư, chủ động nguồn cung, thời gian đáp ứng, giảm thiểu chi phí lưu trữ, vận chuyển, đơn hàng nhỏ lẻ.
- Quản lý công nợ:
Kiểm soát công nợ phải trả và phải thu hợp lý, báo cáo các vấn đề dòng tiền.
Thực hiện thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, báo cáo tiến độ thu hồi hợp lý.
3. Hoàn tất công trình và quyết toán:
- Thanh toán và quyết toán:
Hoàn tất các thủ tục thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp khi hoàn thành công trình.
Chuẩn bị và gửi hồ sơ quyết toán cùng các giấy tờ liên quan cho chủ đầu tư, điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng chủ đầu tư.
4. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận liên quan:
Phối hợp với Phòng Dự Án, Thi Công, Giám Sát và Kế Toán để thanh toán & thu thập chứng từ.
Hỗ trợ kiểm tra số liệu chi phí, dự toán khi cần.
Tham gia lập và kiểm tra hồ sơ quyết toán khi hoàn thành công trình.

Với Mức Lương 85 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học Vấn & Kinh Nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
- Độ tuổi từ 22 - 26 tuổi.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
2. Kỹ năng:
- Hoạt ngôn, thích giao tiếp, đàm phán, trao đổi nội bộ và bên ngoài.
- Thành thạo Excel và phần mềm kế toán, có khả năng phân tích chi phí, lập báo cáo tài chính.
3. Phẩm chất:
- Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn:
Lương cơ bản cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và hoa hồng doanh thu, với tổng thu nhập dao động từ 8.5 triệu - 15 triệu VNĐ/tháng. Cơ chế lương 3P kết hợp KPI phản ánh chính xác năng lực, hiệu suất với một lộ trình thăng tiến dài hạn.
2. Cơ hội phát triển và đào tạo:
Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về kỹ năng Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Tài chính, quản trị Dự Án.
3. Phúc lợi đầy đủ:
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và các khoản thưởng dịp lễ, Tết, sinh nhật, các phúc lợi.
4. Môi trường làm việc uy tín:
Làm việc tại công ty hàng đầu trong ngành xây dựng và cải tạo chuỗi cửa hàng tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp.
5. Hoạt động gắn kết và phúc lợi:
Tham gia các hoạt động team-building, du lịch hàng năm, và các sự kiện nội bộ nhằm tăng cường tinh thần đồng đội và gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

