Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 đường số 9, Phạm Hùng Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kế toán: doanh thu, chi phí,...

Quản lý công nợ, theo dõi tồn kho, dòng tiền nội bộ.

Kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán năm.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng.

Tổ chức, hướng dẫn và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán do kế toán viên phụ trách.

Am hiểu nghiệp vụ nhập khẩu, hạch toán hàng hoá thương mại.

Các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên.

Nữ, từ 27 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA).

Tiếng Anh giao tiếp

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thử việc 2 tháng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng 13, phép năm, thưởng lễ tết.

Du lịch & team building.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Công việc ổn định, lâu dài, cơ hội thăng tiến rộng mở.

