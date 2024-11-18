Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, KTDC TT5B, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Kế toán tổng hợp

- Cập nhật số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán hàng ngày.

- Tổng hợp số liệu bán hàng định kỳ theo yêu cầu của Công ty

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm kế toán với phần mềm xuất hóa đơn.

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ theo quy định.

- Xuất hóa đơn, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thủ tục khai quan hàng xuất theo yêu cầu của khách hàng.

- Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.

- Rà soát công nợ hàng ngày và lập kế hoạch thu hồi công nợ

- Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, thương mại, thuế là lợi thế

- Nắm vững kiến thức về luật thuế, chính sách thuế.

- Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm thuế như Misa.(Nếu biết được ưu tiên là lợi thế)

- Sử dụng thành thạo Excel

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán có lợi thế

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Chế độ phúc lợi và thưởng theo quy định công ty.

-Thử việc 1 tháng, được đào tạo công việc

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9,…

- Thưởng tết, tháng 13 đầy đủ

- Người lao động được tham gia BHXH.

- Thưởng các dịp lễ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Công việc ổn định và lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành

