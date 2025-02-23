Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FADTWAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có khả năng quản lý thời gian và công việc khoa học; nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trung thực và cởi mở.

- Có kỹ giao tiếp tốt, thành thạo phần mềm kế toán Misa, thành thạo office;

Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

- Thưởng hoàn thành công việc (20% lương) hàng tháng

- Xét tăng lương hàng năm, xét tăng chức.

- Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ chiều T7 và CN, làm thêm tính x1,2 lương, làm lễ tết x1,8-2,5 lương

- Phụ cấp ăn trưa, cấp phát điện thoại, sim, xăng xe đi lại, bar mini,...

- Chế độ: BHXH, nghỉ lễ Tết, du lịch, sinh nhật, liên hoan giao lưu, thưởng lễ, Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin