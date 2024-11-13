Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MayQ Inspiration Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 119 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng

- Theo dõi Thu - Chi ngân hàng

- Báo cáo, theo dõi công nợ

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Xuất hóa đơn

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu vào, đầu ra.Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán

- Quyết toán thuế TNCN

- Kiểm tra Hợp đồng Kinh tế

- Hồ sơ thanh toán tour Quốc tế

- Chấm công nhân viên

- Và các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nữ. Từ 24 tuổi trở lên

-Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

-Có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán Misa

-Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel

-Hiểu biết các Luật Thuế; Luật Bảo Hiểm Xã Hội; Luật Lao Động; Chuẩn mực Kế Toán…

-Cập nhật kịp thời các quy định về Thuế các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

-Đạo đức tốt, cẩn trọng, ngăn nắp, chính xác, trung thực, chịu khó

-Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Tại Công ty TNHH MayQ Inspiration Group Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương thỏa thuận theo năng lực

-Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

-Chế độ nghỉ phép theo Luật lao động

-Khám sức khỏe định kỳ và du lịch teambullding hàng năm

-Thưởng Lễ, Tết lương tháng 13

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện

-Nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MayQ Inspiration Group

