Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ MINH THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2225 Quốc lộ 1, Ấp 1, Xã Tân Qúy Tây, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

- Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT..

- Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Lên kế hoạch, tổ chức & phối hợp với phòng ban thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê toàn công ty theo quy định, yêu cầu.

- Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp cho Ban giám đốc định kỳ hoặc các phòng ban khi có yêu cầu.

- Cùng với Kế toán trưởng giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê theo từng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Lập các báo cáo thuế.

- Quản lý, lưu trữ các chứng từ, sổ kế toán theo quy định của Công ty, Luật kế toán.

- Hoàn thành báo cáo SAP theo quy định của Honda - (N+15)

- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Biết sự dụng phần mềm kế toán, làm việc tốt trên Word & Excel,...

- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.

- Lương thỏa thuận

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo qui định nhà nước

- Thăng tiến cao

