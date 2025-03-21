Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Quản lý, hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày cho kế toán viên.

Kiểm tra, kiểm soát dữ liệu kế toán đã được kế toán viên hạch toán hàng ngày.

Trực tiếp hạch toán các bút toán tổng hợp cuối kỳ, phân bổ doanh thu, phân bổ chi phí, bút toán điều chỉnh (nếu có), các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Trích lập các khoản dự phòng theo quy định (nếu có) và xử lý các khoản chi phí liên quan: Hàng tồn kho, công nợ phải thu khó đòi.

Kiểm soát bảng cân đối số phát sinh các tài khoản hàng tháng để đảm bảo số dư cuối kỳ luôn cân đối, hợp lý, đúng khớp giữa số liệu chi tiết và bảng tổng hợp.

Kiểm soát việc hoàn thiện việc in và lưu hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thuế GTGT: Hàng tháng kết xuất dữ liệu thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào gửi cho Kế toán Thuế.

Lập các báo cáo tài chính theo định kỳ.

Lập các báo cáo khác theo quy định và yêu cầu.

Đề xuất và tư vấn giải pháp tối ưu hóa kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải trình số liệu cho các bộ phận khi có yêu cầu.

Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.