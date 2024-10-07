Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino làm việc tại Long An thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp 3, Xã Tân Đông|Đường số 1 cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, X.Lương Bình - ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày

Lập phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hóa,..

Xuất hóa đơn bán hàng

Soạn thảo hợp đồng gia công, hợp đồng mua bán với khách hàng

Theo dõi và báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa

Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng

Các công việc khác dưới sự phân công của KTT và BLĐ công ty

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phân bón là 1 lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc với mức lương 10.000.000đ. Hết thời gian thử việc công ty điều chỉnh mức lương phù hợp với năng lực

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Công ty, Luật lao động

Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin