Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino làm việc tại Long An thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Ấp 3, Xã Tân Đông|Đường số 1 cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, X.Lương Bình

- ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày
Lập phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hóa,..
Xuất hóa đơn bán hàng
Soạn thảo hợp đồng gia công, hợp đồng mua bán với khách hàng
Theo dõi và báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa
Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác
Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng
Các công việc khác dưới sự phân công của KTT và BLĐ công ty

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phân bón là 1 lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc với mức lương 10.000.000đ. Hết thời gian thử việc công ty điều chỉnh mức lương phù hợp với năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến
Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Công ty, Luật lao động
Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

