Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Khu Công Nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm trachứng từhoạt động, tổng hợpvà hạch toán khai báo thuế theo quy định;
Giám sát các giao dịch với ngân hàng, kiểm soát vốn vay và đáo hạn, chi phí lãi vay và phí khác của các ngân hàng;
Tổng hợp và thực hiện hạch toán chứng từ hoạt động, chứng từ thanh toán lên phần mềm Kế toán Misa;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty sản xuất;
Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa;
Hòa đồng, trung thực;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực; từ 13 – 15 triệu/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép năm, 1 phép theo thâm niên sau mỗi 3 năm;
Tổng các kỳ thưởng lễ, tết 2 tháng lương thỏa thuận/năm, thưởng vượt mục tiêu kinh doanh hằng năm;
Chính sách phúc lợi: Mừng sinh nhật, đám cưới, hiếu hỉ, tang chế, thâm niên, đồng phục, làm kính mắt, vé tàu xe, trợ cấp sinh con, trợ cấp chăm sóc con nhỏ, …
Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty: Trung thu, 1/6, du lịch,..
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng, cởi mở.
Xe đưa đón từ Quận Bình Tân - Long An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2 , Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

