Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô B04 - 1 Khu Công Nghiệp - Đức Hòa I - Đức Hòa - Long AN, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách quy định

Sử dụng phầm mềm ERP

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của công ty

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán

Lập báo cáo tháng, quý, năm

Trao đồi trực tiếp khi phỏng vấn

Nam/nữ: Nam/Nữ

Tốt nghiệp : đại học chuyên nghành kế toán

Kinh nghiệm : ít nhất 01 năm

Có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả các phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Ký hợp đồng chính thức và tham gia BHXH - BHYT-BHTN

Tiền Sinh nhật,, tiền quà 8/3

Thưởng lễ 30/4 - 1/5 - Tết dương lịch, Lễ 2/9.

Thưởng tháng 13. Thưởng theo thâm niên làm việc

Địa chỉ làm việc tại Lô B04-1, KCN Đức Hòa I, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Có xe đưa rước từ TPHCM đến công ty

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy

