Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Lô B04
- 1 Khu Công Nghiệp
- Đức Hòa I
- Đức Hòa
- Long AN, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách quy định
Sử dụng phầm mềm ERP
Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của công ty
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán
Lập báo cáo tháng, quý, năm
Trao đồi trực tiếp khi phỏng vấn
Nam/nữ: Nam/Nữ
Tốt nghiệp : đại học chuyên nghành kế toán
Kinh nghiệm : ít nhất 01 năm
Có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả các phòng ban.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
QUYỀN LỢI
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Ký hợp đồng chính thức và tham gia BHXH - BHYT-BHTN
Tiền Sinh nhật,, tiền quà 8/3
Thưởng lễ 30/4 - 1/5 - Tết dương lịch, Lễ 2/9.
Thưởng tháng 13. Thưởng theo thâm niên làm việc
Địa chỉ làm việc tại Lô B04-1, KCN Đức Hòa I, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Có xe đưa rước từ TPHCM đến công ty
Tại Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long An
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
