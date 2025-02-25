Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp 3, Xã Tân Đông,Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

Lập phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hóa…

Xuất hóa đơn bán hàng.

Soạn thảo hợp đồng gia công, hợp đồng mua bán với khách hàng.

Theo dõi và báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa.

Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

Lấy mẫu và test mẫu nguyên vật liệu nhập kho

Trộn mẫu, chụp mẫu.

Theo dõi, báo cáo các mẫu bao bì công.

Theo dõi và yêu cầu nhập bao bì

Các công việc khác dưới sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phân bón là 1 lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 10.000.000đ – 12.000.000đ hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Lương tháng thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng ngày lễ theo quy định công ty.

Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp theo quy định của Nhà Nước.

Du lịch.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được nghỉ CN và các ngày lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

