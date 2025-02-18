Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Thừa, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Khai báo thuế GTGT, thuế TNCN theo quý, BCTC năm, các công việc khác liên quan đến thuế...

- Lập phiếu chi trình thanh toán - lưu hồ sơ, và lập đối chiếu công nợ trình thanh toán cho nhà cung cấp.

- Kiểm tra và duyệt đối chiếu công nợ theo công trình cho kế toán công nợ trước khi trình thanh toán.

- Kiểm tra các phiếu nhu cầu đặt vật tư cho công trình theo đề xuất của giám sát công trình trước khi nhân viên thu mua trình đặt vật tư, đôn đốc nhắc nhỡ nhân viên thu mua theo dõi tiến độ cung cấp vật tư để cung cấp kịp thời cho công trình.

- Lập và gửi báo cáo nội bộ theo mẫu biểu quy định cho lãnh đạo khi có yêu cầu.

- Các công việc khác liên quan đến chuyên ngành sẽ được trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thận trọng, năng động, trung thực chịu khó học hỏi và có chí cầu tiến.

- Kỹ năng làm việc độc lập - nhóm

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, kinh nghiệm từ 1 năm trở cho vị trí tương đương.

- Có thể đi công tác tỉnh trong ngày được (không thường xuyên).

- Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng là lợi thế.

- Có kinh nghiệm về phần mềm Misa, excel...

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực từ 8-14 triệu (trả lương theo năng lực và khuyến khích đề xuất lên vị trí cao hơn nếu xét đủ năng lực).

- Được nghỉ mát hàng năm

- Thưởng tháng quý hoặc đột xuất theo năng lực

- Các chế độ khác theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN

