Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN
- Hồ Chí Minh: Thủ Thừa, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Khai báo thuế GTGT, thuế TNCN theo quý, BCTC năm, các công việc khác liên quan đến thuế...
- Lập phiếu chi trình thanh toán - lưu hồ sơ, và lập đối chiếu công nợ trình thanh toán cho nhà cung cấp.
- Kiểm tra và duyệt đối chiếu công nợ theo công trình cho kế toán công nợ trước khi trình thanh toán.
- Kiểm tra các phiếu nhu cầu đặt vật tư cho công trình theo đề xuất của giám sát công trình trước khi nhân viên thu mua trình đặt vật tư, đôn đốc nhắc nhỡ nhân viên thu mua theo dõi tiến độ cung cấp vật tư để cung cấp kịp thời cho công trình.
- Lập và gửi báo cáo nội bộ theo mẫu biểu quy định cho lãnh đạo khi có yêu cầu.
- Các công việc khác liên quan đến chuyên ngành sẽ được trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng làm việc độc lập - nhóm
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, kinh nghiệm từ 1 năm trở cho vị trí tương đương.
- Có thể đi công tác tỉnh trong ngày được (không thường xuyên).
- Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng là lợi thế.
- Có kinh nghiệm về phần mềm Misa, excel...
Tại CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ mát hàng năm
- Thưởng tháng quý hoặc đột xuất theo năng lực
- Các chế độ khác theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KNDESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI