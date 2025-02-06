Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Buôn Kruễ, Xã Vụ Bổn, Krông păk, Đăk Lăk, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Tham gia vào các công việc khác liên quan đến kế toán như: quản lý tài sản cố định, quản lý chi phí, dự toán ngân sách...

Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, thuế.

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nông nghiệp.

Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán, thuế hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

