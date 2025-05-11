Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 17 - 18 Võ Nguyên Giáp, P Phước Mỹ, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của công ty, đảm bảo tính minh bạch, đúng luật và hỗ trợ điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh nhà hàng.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

a. Tổ chức công tác kế toán – tài chính

• Thiết lập và vận hành hệ thống sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

• Thiết kế quy trình kiểm soát nội bộ cho hoạt động mua hàng, bán hàng, nhập – xuất – tồn kho, thanh toán.

• Kiểm soát, rà soát chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào.

b. Quản lý doanh thu – chi phí

• Kiểm tra, đối chiếu doanh thu hàng ngày từ bộ phận nhà hàng (bao gồm hóa đơn, báo cáo POS).

• Kiểm soát định mức chi phí hoạt động, nguyên vật liệu, nhân sự và marketing.

• Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ (tuần/tháng/quý/năm).

c. Thuế và pháp lý

• Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN đúng hạn.

• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng.

• Đảm bảo các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật.

d. Quản lý nhân sự phòng kế toán

• Phân công công việc và đào tạo nhân viên kế toán các mảng: thu – chi, công nợ, lương thưởng, kho.

• Kiểm soát hiệu quả làm việc và điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Kiểm toán.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, trong đó 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành F&B, nhà hàng, khách sạn.

• Am hiểu luật thuế, quy định pháp lý liên quan.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel.

• Tư duy logic, kỹ năng phân tích tốt, chính trực, cẩn trọng, chịu áp lực cao.

Quyền Lợi

• Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại một trong những hệ thống nhà hàng hải sản uy tín tại Đà Nẵng.

• Cơ hội thăng tiến và đào tạo chuyên môn.

