Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty

- Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo sự chính xác, kịp thời

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, kế toán, tài chính

- Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng....

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty tại từng thời điểm

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty

- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự.

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí.

- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

1. Học vấn/ kiến thức/ hiểu biết:

- Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác, kinh nghiệm làm 5 năm KTT ở vị trí tương đương.

- Chỉ Tuyển Nữ- Không tuyển Nam.

2. Kỹ năng/ khả năng:

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH

- Thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán Misa, quản lý tài chính.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích số liệu, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý tài chính/phần mềm kế toán,...

- Có phẩm chất cá nhân tốt: trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, khả năng tính toán tốt, chỉnh chu trong công việc, có tinh thần đoàn kết, khả năng tập trung cao độ,...

- Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt. Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt.

3. Yêu cầu khác:

- Giới tình: Nữ

- Độ tuổi: từ 35- 50

- Ngoại hình: ưu nhìn

Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH; chế độ BH sức khoẻ/tai nạn, BH thất nghiệp

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc

Nghỉ lễ Tết theo quy định của Công ty.

Tăng lương, thưởng hàng năm theo quyết định của Công ty; thưởng lễ tết; lương tháng 13.

Những chế độ khác theo Quy chế tài chính của Công ty và Luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

