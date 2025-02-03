Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 306A phố Phú Viên , Tổ 1, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của phòng kế toán;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: Thu, chi, nhập xuất, bán hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ … và các vấn đề phát sinh;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp;
- Tổ chức thực hiện tính giá thành, chi phí, doanh thu theo bộ phận/sản phẩm;
- Kiểm soát doanh thu, chi phí của doanh nghiệp. Lập Báo cáo tài chính; Báo cáo phân tích số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu cho ban lãnh đạo để có phương án kinh doanh tối ưu;
- Tổ chức việc kiểm kê, quản lý tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của Công ty;
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính;
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan nhà nước và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…;
- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm;
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, trình độ ĐH các ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính/Ngân hàng;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Nắm vững kiến thức và quy định về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực - nghiệp vụ kế toán; Có kỹ năng quản lý, phân tích và xử lý vấn đề;
- Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, F&B, tổ chức sự kiện, …

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h30-17h);
- Lương thỏa thuận (20-25 triệu/tháng);
- Lương tháng 13; Thưởng các ngày Lễ, Tết;
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Luật định;
- Khám sức khỏe định kỳ; Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BT1-14 Đỗ Nhuận, khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

