Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- |

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
1. Quản lý điều hành công việc của toàn bộ phòng ( bộ phận ) kế toán - tài chính
2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ
• Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán
• Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán
• Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được
• Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán
• Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận
3. Quản lý công tác kế toán thuế:
• Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế
• Kiểm tra, phân tích, xử lý các số liệu thuế
• Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch của kế toán thuế
4. Các công việc khác
• Làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn
• Triển khai công tác kế toán theo các dự án phát sinh
• Lập các báo cáo tài chính
• Lập kế hoạch dòng tiền năm
• Xây dựng quy trình, quy định (nếu có)
5. Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường khối kinh tế
2. Chuyên môn: Kế toán/ Kiểm toán hoặc liên quan
3. Kinh ngiệm: tối thiểu 5 năm tại vị trí kế toán trưởng trong các công ty sản xuất hoặc thương mại có doanh thu hàng năm từ 200 tỷ đồng trở lên, đã trải qua ít nhất là 2 kỳ làm việc với thanh tra quyết toán thuế .
4. Khả năng:
• Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point, internet.... )
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán ,
• Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao
• Tư duy logic tốt
• Khả năng lãnh đạo và điều hành nhóm , kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
• Ưu tiên ứng viên sử dụng hệ thống ERP
• Phẩm chất cá nhân: trung thực, thẳng thắn, cẩn thận
5. Độ tuổi : độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi

Tại Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Mức lương cạnh tranh và các khoản thưởng theo hiệu suất.
Chăm sóc sức khoẻ
Chế độ bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội.
Hoạt động nhóm
Các hoạt động team building và du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Trường Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Đường 8, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

