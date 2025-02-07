Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

- Tổ chức hệ thống kế toán, giám sát việc hạch toán kế toán các phần hành: Giá thành, Doanh thu, TSCĐ, chi phí ....

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình vận hành kế toán quy định như về thanh toán chi phí, tạm ứng, thu và nộp tiền tại từng nhà hàng, ...

- Kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm việc hạch toán vào phần mềm, lập Báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế đúng thời hạn

- Giám sát đôn đốc công nợ phải thu, phải trả; các khoản công nợ đến hạn.

- Phối hợp và báo cáo việc kiểm kê theo định kỳ hoặc đột xuất phát sinh;

- Kiểm tra, phê duyệt giao dịch ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán lương, ...

- Tham gia cùng tổng quản lý nhà hàng thực hiện kiểm soát giá cost sản phẩm, tham gia cùng phòng vận hành và bộ phận bếp để xây dựng khung định mức cho thực đơn;

- Tư vấn, đề xuất các giải pháp tài chính cho Ban lãnh đạo bằng cách:

+ Xây dựng Dự toán và theo dõi giám sát doanh số Thực tế phát sinh. So sánh số Dự toán và số Thực tế, phân tích hiệu suất, để tư vấn ra quyết định quản trị

+ Tổng hợp số liệu phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

- Làm các báo cáo Thuế, Tài chính, Tổng hợp phân tích số liệu tài chính tư vấn Ban lãnh đạo trong quá trình thực hiện kế hoạch KD hiệu quả.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành tài chính kế toán các trường Học viện Tài chính, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Đại học KTQD....

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên

- Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực F&B

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên Fast, Sap)

- Năng lực lãnh đạo, giải quyết vấn đề, chịu áp lực cao

(Kế toán trưởng công ty con)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

