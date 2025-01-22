Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

-Kiểm soát và phân bổ dòng tiền;

-Báo cáo kết quả kinh doanh tháng, quý, năm;

-Báo cáo tài chính;

-Báo cáo thuế;

-Lập kế hoạch và kiểm soát công việc của CBNV Phòng kế toán;

-Xây dựng các quy chế, quy trình tài chính;

-Quản lý, lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp các trường: Đại Học tài chính kế toán, Đại Học Kinh tế, Đại Học Thương Mại, Học Viện -Ngân Hàng chuyên ngành kế toán.

-Đã từng làm Kế toán trưởng tại các Công ty Dịch Vụ là một lợi thế;

-Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trông công việc;

-Chịu được áp lực trong công việc.

- Đã từng trực tiếp quyết toán thuế trên 03 lần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ 2 thứ 7 và các ngày Chủ Nhật;

-Phép năm 12 ngày;

-BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;

-Ăn trưa tại Công ty cơm văn phòng ngon;

-Du xuân, nghỉ mát ;

-Thưởng và nghỉ các ngày Lễ, tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

