Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
-Kiểm soát và phân bổ dòng tiền;
-Báo cáo kết quả kinh doanh tháng, quý, năm;
-Báo cáo tài chính;
-Báo cáo thuế;
-Lập kế hoạch và kiểm soát công việc của CBNV Phòng kế toán;
-Xây dựng các quy chế, quy trình tài chính;
-Quản lý, lưu trữ hồ sơ đúng quy định.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp các trường: Đại Học tài chính kế toán, Đại Học Kinh tế, Đại Học Thương Mại, Học Viện -Ngân Hàng chuyên ngành kế toán.
-Đã từng làm Kế toán trưởng tại các Công ty Dịch Vụ là một lợi thế;
-Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trông công việc;
-Chịu được áp lực trong công việc.
- Đã từng trực tiếp quyết toán thuế trên 03 lần.
-Đã từng làm Kế toán trưởng tại các Công ty Dịch Vụ là một lợi thế;
-Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trông công việc;
-Chịu được áp lực trong công việc.
- Đã từng trực tiếp quyết toán thuế trên 03 lần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ 2 thứ 7 và các ngày Chủ Nhật;
-
-Phép năm 12 ngày;
-BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;
-Ăn trưa tại Công ty cơm văn phòng ngon;
-Du xuân, nghỉ mát ;
-Thưởng và nghỉ các ngày Lễ, tết đầy đủ.
-
-Phép năm 12 ngày;
-BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;
-Ăn trưa tại Công ty cơm văn phòng ngon;
-Du xuân, nghỉ mát ;
-Thưởng và nghỉ các ngày Lễ, tết đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI