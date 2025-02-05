Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Manor Center Park

- Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đánh giá các nhân sự, khối lượng công việc hiện tại của Phòng Kế Toán để đề xuất BGĐ cơ cấu nhân sự, phân công công việc phù hợp.
2. Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo về nghiệp vụ, định hướng, khích lệ và xây dựng sự gắn kết, hỗ trợ và làm việc nhóm.
3. Rà soát và xây dựng các qui trình nhằm chuẩn hoá các nghiệp vụ kế toán, tối ưu sự phối hợp với các phòng ban liên quan, khắc phục triệt để các rủi ro về thuế.
4. Xây dựng qui trình, form biểu, báo cáo tài chính định kỳ và kế hoạch tài chính năm với các kế toán tổng hợp theo mục tiêu Ban Giám đốc đề ra.
5. Triển khai đồng bộ, vận hành hiệu quả các phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng liên quan nhằm đảm bảo chuẩn nghiệp vụ, thuận tiện vận hành, tối ưu chi phí.
6. Thực hiện các công việc liên quan đến tài chính Ban Giám đốc giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.
2. Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm các tập đoàn, các công ty thương mại hoạt động chính trong mảng dược
3. Thành thạo trong việc phân tích báo cáo tài chính để đưa ra phương án tối ưu trong việc luân chuyển chi phí phù hợp nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp.
4. Tự tin và kỹ năng tốt trong giao việc, đánh giá kết quả, đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng đội nhóm.
5. Tinh thần làm việc quyết liệt, có tham vọng và quyết tâm xây dựng hệ thống kế toán – tài chính chuyên nghiệp, vận hành tự động cao.
6. Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương gross: ≥ 20 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực)
2. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 78D5 khu đô thị Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

