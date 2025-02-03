Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

- Xét duyệt hồ sơ TT và các cv hàng ngày của KT nội bộ chuyển lên

- Phụ trách mảng thuế của công ty

- Kiểm soát công việc của kế toán nội bộ

- Điều tiết dòng tiền phù hợp với hoạt động kinh doanh và tối ưu lợi ích

- Xây dựng, triển khai và giám sát các quy trình: liên quan đến hạch toán kế toán đảm bảo theo đúng pháp luật và quy định của công ty, quy trình lưu trữ hồ sơ và quy trình kiểm soát nội bộ....

- Thực hiện giao dịch với các bên liên quan

- Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện công việc đúng trách nhiệm và quyền hạn.

- Đào tạo và tổ chức nhân sự trong phòng để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao

- Chịu trách nhiệm trước BOD các công việc liên quan đến phòng KT như: đôn đốc công nợ, khiểm soát chặt chẽ các vấn đề về tài chính/kế toán của công ty

- Chịu trách nhiệm về các BCTC và sự chính xác của số liệu trước Ban giám đốc

- Xử lý các vấn đề hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp