Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV VĂN PHÒNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kế toán trưởng

Quản lý và giám sát nguồn tài chính; phân tích, dự báo nguồn tài chính trong tương lai; hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn; lập báo cáo tài chính.

Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định pháp luật.

Tham mưu cho Giám đốc về các công tác Tài chính Kế toán.

Quản lý công tác kế toán thuế.

Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Kinh nghiệm: Trên 1 năm

Kỹ năng điều phối công việc.

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ và nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

Tham gia đầy đủ BH theo quy định.

Trợ cấp ăn trưa.

Lương tháng thứ 13.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc: tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

