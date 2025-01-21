Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 130 Phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

1.Tham mưu Tổng Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính
- Xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán, soạn thảo ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty.
- Soạn thảo, hiệu chỉnh trình lãnh đạo ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy trình kế toán.
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc áp dụng các cải tiến, quy định, chính sách quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị.
- Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính tất cả các dự án mà công ty thực hiện.
- Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính tất cả các dự án mà công ty thực hiện
.
2. Tổ chức quản lý, giám sát sử dụng tài sản, vốn và chi phí của Công ty
- Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Thẩm định các đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng và dịch vụ mua ngoài v..v.
- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ
- Theo dõi giám sát quá trình sử dụng các khoản mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo đề xuất xử lý.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt. Báo cáo cho lãnh đạo tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
- Tham mưu Ban lãnh đạo trong việc phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ
3.Chỉ đạo giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
- Tiếp nhận, kiểm tra và cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết cho lãnh đạo
- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
3.Lập kế hoạch tài chính định kỳ và tham mưu Giám đốc các giải pháp bảo toàn và phát triển nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Tổng hợp phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn toàn Công ty, phát hiện kip thời, đề xuấtcác giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, định kỳ báo cáo Tổng Giám đốc.
- Tổng hợp phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn toàn Công ty, phát hiện kip thời, đề xuất
các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, định kỳ báo cáo Tổng Giám đốc.
- Tổ chức và giám sát cập nhật, tổng hợp số liệu, báo cáo dòng tiền. Đề xuất các giải pháp cân đối, điều hoà nguồn vốn.
- Thẩm định tính hiệu quả về mặt tài chính đối với các hợp đồng kinh tế,
- Nghiên cứu và tham mưu cho Tổng Giám đốc các giải pháp huy động vốn Công ty
4.Quản lý, điều hành công việc của Cán bộ nhân viên trong phòng
- Xác định, đề xuất và thực hiện tuyển dụng nhân sự, đào tạo
- Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, giao việc cho nhân viên.
- Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc
5.Các công việc khác:
- Tham gia các ban, dự án, cuộc họp, hội nghị của Công ty theo yêu cầu
- Các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính
1. Trình độ học vấn
- Am hiểu các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về quán lý tài chính
2. Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, kỹ năng ứng xử và giải quyết tình huống, đào tạo …
2. Kỹ năng:
3. Kinh nghiệm: 3 năm làm ở vị trí kế toán tổng hợp và 2 năm ở vị trí kế toán trưởng
3. Kinh nghiệm:
4. Phẩm chất đạo đức: Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, cương quyết, linh hoạt
4. Phẩm chất đạo đức:
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, cương quyết, linh hoạt
5. Các yêu cầu khác: Có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, thi công xây dựng công trình.
5. Các yêu cầu khác:

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn. Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn trực tiếp
- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú
- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 130 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

