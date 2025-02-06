Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor Central Park - Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng kế toán: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kế cho từng nhân viên trong bộ phận. Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng kế toán:

- Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh: Xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát & thực hiện kiểm soát các khoản chi phí phát sinh. Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Kiểm soát, đối chiếu tài khoản tổng hợp với tài khoản chi tiết, lên phương án xử lý, điểu chỉnh

- Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh:

- Nghiệp vụ Thuế: Kiểm tra tính hợp lệ của Hóa đơn, chứng từ. Báo cáo thuế, quyết toán thuế

- Nghiệp vụ Thuế:

- Thực hiện các báo cáo chuyên môn: báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm kê, báo cáo kết quả kinh doanh

- Thực hiện các báo cáo chuyên môn:

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và các khối ngành có liên quan có liên quan

- Chứng chỉ Kế toán trưởng

- Tin học văn phòng

- Nắm vững nghiệp vụ, thuần thục các phần hành kế toán Misa...

- Nắm vững kiến thức về Luật Thuế, nguyên tắc Kế toán

- 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Phân tích, tổng hợp và xử lý dữ liệu

- Giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm/độc lập

- Kỹ năng giao tiếp, tương tác với các Bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 20 - 35tr theo năng lực UV, sẵn sàng trả lương cao với UV tốt đáp ứng được yc công việc

Phúc lợi: Đầy đủ và gia tăng theo Quy định của Pháp luật

Nền tảng DN: Thuộc hệ sinh thái của công ty ngành vật liệu xây dựng với 15 năm phát triển không ngừng phát triển, tiềm lực tốt về tài chính

Văn hóa DN: Văn hóa học tập và đào tạo, lấy nhân viên làm trọng tâm, tiêu chí xây dựng môi trường làm việc minh bạch hạnh phúc cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin