Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Lên kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trực thuộc.

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.

Tổ chức, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán theo đúng quy định, chuẩn mực, nguyên tác kế toán.

Tổ chức lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Tổ chức hướng dẫn quy trình hệ thốnng, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị Kinh doanh.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Độ tuổi phù hợp: 30 - 45 tuổi

Trình độ đại học hoặc tương đương. Tốt nghiệp các ngành về tài chính, ngân hàng, quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, có chứng chỉ kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong các mảng nghành dịch vụ như: Bất động sản cho thuê/khách sạn; Dịch vụ giải trí; F&B

Sử dụng thành thạo excel và phần mềm kế toán

Trung thực, làm việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 20-30 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn).. Ngoài ra gồm phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm làm việc : Tầng 3 Tòa nhà Mac Plaza số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

