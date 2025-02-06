Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trực thuộc.
Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.
Tổ chức, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán theo đúng quy định, chuẩn mực, nguyên tác kế toán.
Tổ chức lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
Tổ chức hướng dẫn quy trình hệ thốnng, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị Kinh doanh.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: 30 - 45 tuổi
Trình độ đại học hoặc tương đương. Tốt nghiệp các ngành về tài chính, ngân hàng, quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, có chứng chỉ kế toán trưởng.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong các mảng nghành dịch vụ như: Bất động sản cho thuê/khách sạn; Dịch vụ giải trí; F&B
Sử dụng thành thạo excel và phần mềm kế toán
Trung thực, làm việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 20-30 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn).. Ngoài ra gồm phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí.
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm làm việc : Tầng 3 Tòa nhà Mac Plaza số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

