Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán.

• Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

• Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.

• Thực hiện kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.

• Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, HẢI QUAN và các đối tác liên quan.

• Tư vấn cho Ban Giám đốc về chính sách tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính.