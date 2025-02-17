Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán.
• Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
• Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.
• Thực hiện kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.
• Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, HẢI QUAN và các đối tác liên quan.
• Tư vấn cho Ban Giám đốc về chính sách tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.
• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Đại học trớ lên chuyên ngành Kế toán Có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên trong ngành sản xuất may mặc;
• Ngoại ngữ tiếng Anh cơ bản, ưu tiên người biết tiếng Trung
• Khả năng vi tính : Thành thạo vi tính, Biết sử dụng Phần mềm Misa hoặc ERP;
• Độ tuổi: nữ, tuổi không giới hạn
• Biết tiếng Trung

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu C, lô R.29b-33-35-37-39, đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

