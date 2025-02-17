Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
- Hồ Chí Minh: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán.
• Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
• Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.
• Thực hiện kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.
• Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, HẢI QUAN và các đối tác liên quan.
• Tư vấn cho Ban Giám đốc về chính sách tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.
• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ngoại ngữ tiếng Anh cơ bản, ưu tiên người biết tiếng Trung
• Khả năng vi tính : Thành thạo vi tính, Biết sử dụng Phần mềm Misa hoặc ERP;
• Độ tuổi: nữ, tuổi không giới hạn
• Biết tiếng Trung
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
