Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12, đường D2 Hoa Trà, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

TÀI CHÍNH: Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần
- Theo dõi công nợ
- Mua Hàng
- Xử lý các hợp đồng và biên bản nghiệm thu
- Nghiệm thu khối lượng đơn giá từng mục công việc
- Quản lý định mức vật tư, nhân công từng công trình, nhập khẩu, sản xuất, Kho vật tư và dụng cụ
- Các nghiệp vụ thuế
- Kế hoạch tuyển nhân sự
- Uỷ Quyền & Quyết định Bổ Nhiệm
- Quy trình kế toán và kiểm toán.
- Giám sát các chức năng tài khoản phải trả và phải thu, đảm bảo xử lý hóa đơn và thanh toán kịp thời và chính xác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo, cân đối tài chính
-
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế và các ngành liên quan ở các trường Đại học.
- Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, làm tốt có thể thưởng tới 20 đến 25 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.
- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có sức thuyết phục đối với nhân viên trong mọi hoạt động
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding; BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31/12 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM CN2: Số 12, đường D2 Hoa Trà, Hiệp Thành City, Quận 12, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

